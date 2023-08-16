Уголовное дело в отношении авиакомпании поручил возбудить Бастрыкин

Он поручил возбудить уголовное дело и будет его контролировать, указывает Газета.Ru.

Что произошло

Информация о задержке этих рейсов появилась еще 12 августа.

Рейсы Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и из Антальи в Екатеринбург переносили несколько раз. Спустя 37 часов первый самолет поднялся в воздух. После такой задержки вылета лайнера 23 пассажира отказались лететь на отдых.

Причина задержки — два из трех самолетов Boeing-777 вышли из строя одновременно. Для вывоза пассажиров авиаперевозчик запросил воздушное судно у другой авиакомпании.

К привычному расписанию рейсов в Red Wings пообещали вернуться в 11:00 16 августа. Между тем авиакомпания "Икар" уже выполнила семь рейсов за Red Wings в Турцию, Египет.

Между тем 16 августа из-за неисправности самолет не смог вылететь из Москвы в Барнаул.

Сначала все шло нормально - пассажиров посадили в самолет. Но почему-то он не летел.

Люди ждали внутри салона час. Затем их отвезли на шаттлах обратно в аэропорт и сообщили, что самолет "по производственным причинам" вылететь не может.