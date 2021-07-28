Уголовное дело возбудили из-за массового заболевания детей коронавирусом в алтайском лагере

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в текущем месяце в детском оздоровительном лагере в селе Озерное находилось 127 детей и 27 работников.

«24 июля к врачу-педиатру районной больницы обратился несовершеннолетний воспитанник с повышенной температурой тела, рвотой и головной болью. По результатам медицинского исследования у него выявлено наличие инфекции COVID-19. После изъятия сотрудниками Роспотребнадзора биологических материалов у 24 детей возрастом от 8 до 15 лет и трех вожатых лагеря выявлена инфекция COVID-19», — указывают в СКР.