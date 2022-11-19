Уголовное дело возбудили по факту массового расстрела плененных российских военнослужащих

СК возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Об этом сообщает их пресс-служба.

Накануне в соцсетях и Telegram-каналах начало распространяться видео с ужасающими кадрами. На них представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории ЛНР.

«По данному факту военные следственные органы СК РФ возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“, „б“ и „ж“ ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — сообщили в ведомстве.

Военные следователи работают над тем, чтобы идентифицировать авторов видео.