19 ноября
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Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту массового расстрела плененных российских военнослужащих

СК возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Об этом сообщает их пресс-служба.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Накануне в соцсетях и Telegram-каналах начало распространяться видео с ужасающими кадрами. На них представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории ЛНР.

«По данному факту военные следственные органы СК РФ возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“, „б“ и „ж“ ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — сообщили в ведомстве.

Военные следователи работают над тем, чтобы идентифицировать авторов видео.

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