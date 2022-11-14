14 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении барнаульца, избившего инвалида у ТЦ «Первомайский»

Уголовное дело возбудили в отношении барнаульца, избившего инвалида рядом с ТЦ «Первомайский», сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Мужчину обвиняют по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ст. 116 УК РФ («Побои»).

По информации следствия, 12 ноября подозреваемый ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности и жестоко обращался с 5-летним сыном.

50-летний прохожий отреагировал на это. Но обвиняемый начал избивать его. Позже выяснилось, что потерпевший — инвалид.

По словам журналистки Татьяны Долговой, мать мальчика работает в детском саду. Об этом она написала в Telegram-канале.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость