Уголовное дело возбудили в отношении барнаульца, избившего инвалида у ТЦ «Первомайский»

Мужчину обвиняют по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ст. 116 УК РФ («Побои»).
По информации следствия, 12 ноября подозреваемый ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности и жестоко обращался с 5-летним сыном.
50-летний прохожий отреагировал на это. Но обвиняемый начал избивать его. Позже выяснилось, что потерпевший — инвалид.
По словам журналистки Татьяны Долговой, мать мальчика работает в детском саду. Об этом она написала в Telegram-канале.