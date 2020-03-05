Угроза взрыва: за один день в России «заминировали» три пассажирских самолета

Последней стала угроза о взрыве на борту А-320, летевшего из Москвы в Сыктывкар, рассказал источник «Интерфакса».
Было принято решение не прерывать полет и следовать по назначению. На борту было сорок пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер благополучно сел в Сыктывкаре.
«Угроза взрыва там не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.
Перед этим анонимы «заминировали» рейсы Москва — Омск и Санкт-Петербург — Симферополь.
Вылетевший из Петербурга лайнер «России» экстренно сел в Ростове-на-Дону. На борту было 124 человека.
А-320 «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва — Омск, благополучно приземлился в Омске. Бомб там не нашли.
3 марта из-за угроз о взрыве на борту в Хабаровске сел самолет «Аэрофлота», летевший из Владивостока в Москву (рейс SU1703). На борту было 167 пассажиров и 11 членов экипажа. В тот же день самолет S7 со 114 пассажирами, вылетевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Перми.