Украинские корабли нарушили границу России и «опасно маневрируют» (обновлено)

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России. Они опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям властей, сообщило ПУ ФСБ России по Крыму.

Корабли заметили около 7:00 по мск. Корабли «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря» России и продолжают плыть к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком. Однако заявку на проход корабли не подавали, пишет «Лента.ру».

В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя. В ведомстве утверждают, что российские пограничные катера совершали «откровенно агрессивные действия», таранив буксир, сообщает РИА Новости.

Пограничная служба принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, говорится в сообщении.

В сентябре два украинских военных корабля вошли в исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма и прошли под Крымским мостом. Замкомандира морского командования ВМС Украины Максим Кириакиди заявил, что они сделали это, чтобы «подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива». В генштабе ВСУ заявляли о планах создать военно-морские базы в Азовском море.