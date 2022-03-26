Украинского шпиона по кличке «Малыш» задержала ФСБ в Подмосковье

По подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках властей Украины в России задержали уроженца Харькова, сообщили ТАСС в УФСБ по Москве и Московской области.

Известно, что мужчина имеет двойное гражданство Украины и Польши.

«Установлено, что подозреваемый был завербован в агентурный аппарат СБУ и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под оперативным псевдонимом Малыш», — сообщили силовики.

В 2019 году, по их данным, он поступил в один из ведущих российских вузов на факультет «Политологии» для «расширения оперативных возможностей для осуществления разведывательной деятельности».

По заданию СБУ мужчина собирал сведения в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России, являющихся противниками действующего киевского режима.

«При попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции Министерства обороны РФ на Украине, подозреваемый был задержан в Москве», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый признался в сотрудничестве с СБУ и сообщил обстоятельства его вербовки, характер выполняемых заданий и способы передачи информации.

Он также сообщил, что когда учился в варшавской Академии военного искусства, под псевдонимом «Лис» сотрудничал с Агентством разведки Польши, предоставляя информацию о студентах из Белоруссии и Украины.