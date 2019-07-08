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8 июля
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Происшествия

Украл и «позировал» перед камерами: алтайские полицейские задержали эксцентричного вора

В Рубцовске полицейские задержали мужчину, который «позировал» перед камерами видеонаблюдения и совершил кражу, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На месте преступления.
На месте преступления.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию обратились сотрудники одного из летних кафе Рубцовска. Благодаря камерам наблюдения правоохранители без труда восстановили картину произошедшего. К тому же, подозреваемый сам позировал для видео.

Мужчина отогнул металлический лист и проник внутрь кафе. По предварительным данным, из холодильника пропало 20 бутылок пива. На этом злоумышленник не остановился. Он похитил две музыкальные колонки, каждая из которых весит около 30 килограммов.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.

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