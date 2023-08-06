Умер бывший вратарь ЦСКА

В ноябре 2010-го футболист попал в аварию, у него был компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу, сообщает Mash.
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Бывший вратарь "Алании", ЦСКА и российской сборной Вениамин Мандрыкин скончался после инфаркта. Ему был 41 год.
В ноябре 2010-го футболист попал в аварию, у него был компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу, сообщает Mash.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter