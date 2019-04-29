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Происшествия

Умер экс- глава Хакассии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь, брат погибшего губернатора Красноярского края Александра Лебедя, умер вечером 27 апреля в больнице, сообщает ТАСС. Ему было 64 года.

Свеча. Траур
Свеча. Траур
СС0

Лебедя похоронят на Хованском кладбище в Москве 30 апреля рядом с его женой. Последние годы он жил в столице.

Алексей Лебедь родился в 1955 году в Ростовской области, был младшим братом известного генерала Александра Лебедя, который в 2002 году погиб при крушении вертолета.

Алексей Лебедь, как и старший брат, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил в Афганистане, Ереване, Баку, с 1991 года был командиром войсковой части, дислоцированной в Кишиневе. С 1997 по 2009 годы был главой Республики Хакасия, позднее — депутатом Госдумы.

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