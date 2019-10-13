Умер отдыхающий в «Артеке» 12-летний мальчик

В Крыму скончался 12-летний мальчик, который приехал на отдых в Международный детский центр «Артек».

11 октября ребенка привезли из «Артека» в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония», пишет ТАСС.

Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, мальчик из Санкт-Петербурга умер.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

В «Артеке» и ялтинской больнице проведена выемка медицинской документации, представляющей интерес для следствия, назначены все необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря, пишет znak.com.

Следователи также изучат условия проживания несовершеннолетнего в лагере, оценят, как была организована и оказана медицинская помощь, какие причины привели к трагическим последствиям.