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Происшествия

Умер отдыхающий в «Артеке» 12-летний мальчик

В Крыму скончался 12-летний мальчик, который приехал на отдых в Международный детский центр «Артек».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

11 октября ребенка привезли из «Артека» в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония», пишет ТАСС.

Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, мальчик из Санкт-Петербурга умер.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

В «Артеке» и ялтинской больнице проведена выемка медицинской документации, представляющей интерес для следствия, назначены все необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря, пишет znak.com.

Следователи также изучат условия проживания несовершеннолетнего в лагере, оценят, как была организована и оказана медицинская помощь, какие причины привели к трагическим последствиям.

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