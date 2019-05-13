Умственно отсталый пассажир жестоко избил женщину-таксиста в Барнауле

Житель Алтайского края пойдет под суд за нападение на женщину-водителя такси в Барнауле, сообщили в региональной прокуратуре. Мужчина вытащил ее из машины, утащил от посторонних глаз и жестоко избил.

По версии следствия, пассажир такси кулаком ударил водителя в область горла, от чего она потеряла управление автомобилем и тот улетел в кювет. После этого нападавший за волосы вытащил девушку из салона и продолжил избивать.

Затем мужчина поволок свою жертву по земле в безлюдное темное место, где раздел ее и нанес не менее 36 ударов ногами и руками по телу и голове. Из салона нападавший похитил мобильный телефон и 600 рублей.

В прокуратуре добавляют, что у обвиняемого выявлены признаки врожденного слабоумия в виде легкой умственной отсталости с нарушением поведения.

«Вместе с этим он может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщает помощник прокурора Барнаула Татьяна Шишова.

За это преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.