Уничтожено 400 тысяч доз американской вакцины из-за проблем на производстве

Для вакцины Moderna нужен сложный производственный процесс, и проблемы с фильтрацией ожидаемы. Но это не повлияет на общий объем производства или его темпы, отметил советник правительства США Монсеф Слауи.
Он уточнил, что испорченные вакцины были частью партии объемом в 1,4 млн доз.
О вакцине
Правительство США выделило Moderna почти $1 млрд на создание вакцины от коронавирусной инфекции. Компания занимается разработкой совместно с Национальными институтами здравоохранения — учреждение Департамента здравоохранения США, которое состоит из 27 институтов и исследовательских центров, пишет polit.ru.
Потенциальная вакцина защищает от коронавирусной инфекции обезьян. Испытания на людях начались уже в марте и показали многообещающие результаты. Третья фаза испытаний началась 27 июля. В ней участвуют 30 тыс. здоровых добровольцев по всей стране.