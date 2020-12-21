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Уничтожено 400 тысяч доз американской вакцины из-за проблем на производстве

Американская биотехнологическая компания Moderna была вынуждена уничтожить около 400 тыс. доз своей вакцины из-за проблем с фильтрацией, которые возникли на заключительных этапах производства, пишет Bloomberg.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

Для вакцины Moderna нужен сложный производственный процесс, и проблемы с фильтрацией ожидаемы. Но это не повлияет на общий объем производства или его темпы, отметил советник правительства США Монсеф Слауи.

Он уточнил, что испорченные вакцины были частью партии объемом в 1,4 млн доз.

О вакцине

Правительство США выделило Moderna почти $1 млрд на создание вакцины от коронавирусной инфекции. Компания занимается разработкой совместно с Национальными институтами здравоохранения — учреждение Департамента здравоохранения США, которое состоит из 27 институтов и исследовательских центров, пишет polit.ru.

Потенциальная вакцина защищает от коронавирусной инфекции обезьян. Испытания на людях начались уже в марте и показали многообещающие результаты. Третья фаза испытаний началась 27 июля. В ней участвуют 30 тыс. здоровых добровольцев по всей стране.

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