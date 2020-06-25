Унылый сибиряк рано утром ходил между домами и грустно стрелял в воздух

Житель Красноярска устроил стрельбу во дворе жилого дома, сообщают в паблике « Сводка 24 | Красноярск ».

Инцидент произошел утром 25 июня. Молодой человек ходил между припаркованных машин и стрелял в воздух.

«Ходит, стреляет из пистолета. Время 7:20 утра», — рассказали очевидцы.



«ТВК Красноярск» со ссылкой на городскую полицию сообщил, что следственно-оперативная группа опросила очевидцев и устанавливает личность стрелявшего.

В паблике также рассказали про еще один интересный случай, произошедший накануне в Красноярске.

Судя по кадрам, водитель притормозил перед едущей позади машиной и вышел с битой, чтобы наказать оппонента. Однако из другого авто вылезли двое парней, один из них выстрелил в воздух. Парень с битой резко передумал кого-то бить.