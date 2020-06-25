Унылый сибиряк рано утром ходил между домами и грустно стрелял в воздух

Инцидент произошел утром 25 июня. Молодой человек ходил между припаркованных машин и стрелял в воздух.
«Ходит, стреляет из пистолета. Время 7:20 утра», — рассказали очевидцы.
«ТВК Красноярск» со ссылкой на городскую полицию сообщил, что следственно-оперативная группа опросила очевидцев и устанавливает личность стрелявшего.
В паблике также рассказали про еще один интересный случай, произошедший накануне в Красноярске.
Судя по кадрам, водитель притормозил перед едущей позади машиной и вышел с битой, чтобы наказать оппонента. Однако из другого авто вылезли двое парней, один из них выстрелил в воздух. Парень с битой резко передумал кого-то бить.