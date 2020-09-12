Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 сентября 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Упал головой на лестницу: барнаульца будут судить за смертельный толчок в пивбаре

32-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщает краевой Следком.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Как установило следствие, в ночь с 8 на 9 марта 2020 года обвиняемый отдыхал со своими знакомыми в пивбаре.

К нему подошел 58-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Между ними завязался конфликт.

Обвиняемый толкнул мужчину — тот упал на кафельный пол, ударившись головой о лестницу. Спустя 2 месяца потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что мужчина сам не мог устоять на ногах. Но свидетельства говорят об обратном.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость