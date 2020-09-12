Упал головой на лестницу: барнаульца будут судить за смертельный толчок в пивбаре

Как установило следствие, в ночь с 8 на 9 марта 2020 года обвиняемый отдыхал со своими знакомыми в пивбаре.
К нему подошел 58-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Между ними завязался конфликт.
Обвиняемый толкнул мужчину — тот упал на кафельный пол, ударившись головой о лестницу. Спустя 2 месяца потерпевший скончался в больнице от полученных травм.
В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что мужчина сам не мог устоять на ногах. Но свидетельства говорят об обратном.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.