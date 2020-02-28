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Происшествия

Упавшая на ученика оконная рама не смогла остановить урок географии в сибирской школе

В Новосибирске оконная рама упала на девятиклассника в школе в Кировском районе города, сообщают в паблике «Инцидент Новосибирск».

Оконная рама упала на ученика во время урока. Новосибирск.
Оконная рама упала на ученика во время урока. Новосибирск.
vk.com/incident_nsk.

По словам очевидца, инцидент произошел примерно в 10:40 утра на уроке географии в школе № 109.

«Школьник получил небольшие ссадины на лице и левой руке», — говорится в сообщении.

Пострадавшего отправили в медкабинет, где ему обработали раны зеленкой и отпустили домой.

В это время в кабинете убрали упавшую раму и продолжили занятия.

Местные жители в комментариях возмущены наличием деревянных окон в школе и оказанной помощью пострадавшему: «Про пластиковые окна никто не слышал?», «Уже какой год на дворе?», «Стабильность рухнула», «Забыли еще подорожник приложить».

Некоторые полагают, что сейчас родителям скажут, что они должны скинуться и поставить новые окна.

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