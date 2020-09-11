Уплыл по грибы и погиб. Подробности смерти вора в законе Зятька на реке Черной

Вор в законе Владимир Зятьков (Зятек) был за штурвалом катера, когда тот на скорости столкнулся с баржей на реке Черной в Сургуте.

Авторитет вместе с семьей и друзьями, среди которых был «смотрящий» за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами. Судном управлял пьяный Зятьков. Катер на полной скорости влетел в стоящую у причала баржу.

Погибли Зятьков и еще три человека, в том числе жена «смотрящего» за Сургутом. Четырех человек госпитализировали.

Сотрудниками уральского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), пишет ura.ru. Также устанавливается владелец катера, наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров.

Вор в законе Владимир Зятьков, известный по прозвищу «Зятек», в числе прочего отбывал срок за убийство, сообщает Telegram-канал Life Shot.

65-летний криминальный авторитет получил свою первую ходку в 19 лет — тогда его отправили за решетку на два года, пишет Lenta.ru. Однако Зятьков возвращался туда еще не раз. В частности, на его счету 12 лет колонии строгого режима за убийство человека при превышении пределов допустимой самообороны.

Зятек отбывал наказание в одной из самых страшных тюрем России — в «Полярной сове» в поселке Харп, за полярным кругом.

Последние 30 лет Зятьков вел себя весьма мирно.