Уплыла на яхте и пропала: в Крыму ищут студентку, отдыхавшую с бизнесменом

В тот день 20-летняя девушка уехала кататься на яхте с мужчиной.
Видели ее 29 сентября в районе бухты Круглая.
Родные девушки не только написали заявление в полицию. Также обратились к поисковикам из отряда «Лиза Алерт». У девушки есть особые приметы — шрам на левой коленке, бусинка на шее и пирсинг.
Лилия раньше жила в Челябинске. В Севастополь перебралась для обучения на факультете лингвистики — поступила на первый курс.
«Дочь поступила на факультет лингвистики, приехала в Севастополь в первых числах сентября, а две недели назад познакомилась с компанией, в которой был и тот человек, что катал ее на яхте. После 29 сентября о дочери нет никаких вестей», — рассказала «КП-Крым» мать пропавшей девушки.
Спутника девушки зовут Петр. Предположительно, он является директором сети домов престарелых, сообщает РЕН ТВ.
В день пропажи девушки произошел шторм. Якобы мужчина оставил Лилию на яхте, а сам добрался до берега вплавь. Сестра пропавшей подтвердила эту информацию, пишет News.ru.
В районе бухты Круглая начали работать водолазы.