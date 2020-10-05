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Происшествия

Уплыла на яхте и пропала: в Крыму ищут студентку, отдыхавшую с бизнесменом

Студентка Лилия Бирулина уже почти неделю не выходит на связь с родственниками. Она пропала в Крыму 29 сентября.

Лодка, катер. Яхта.
Лодка, катер. Яхта.
CC0

В тот день 20-летняя девушка уехала кататься на яхте с мужчиной.

Видели ее 29 сентября в районе бухты Круглая.

Родные девушки не только написали заявление в полицию. Также обратились к поисковикам из отряда «Лиза Алерт». У девушки есть особые приметы — шрам на левой коленке, бусинка на шее и пирсинг.

Лилия раньше жила в Челябинске. В Севастополь перебралась для обучения на факультете лингвистики — поступила на первый курс.

«Дочь поступила на факультет лингвистики, приехала в Севастополь в первых числах сентября, а две недели назад познакомилась с компанией, в которой был и тот человек, что катал ее на яхте. После 29 сентября о дочери нет никаких вестей», — рассказала «КП-Крым» мать пропавшей девушки.

Спутника девушки зовут Петр. Предположительно, он является директором сети домов престарелых, сообщает РЕН ТВ.

В день пропажи девушки произошел шторм. Якобы мужчина оставил Лилию на яхте, а сам добрался до берега вплавь. Сестра пропавшей подтвердила эту информацию, пишет News.ru.

В районе бухты Круглая начали работать водолазы.

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