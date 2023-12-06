Ураган возвращается: на Алтае ожидаются порывы ЛЭП и сбои в работе транспорта

Причины — мокрый снег, метели и сильные порывы ветра, достигающие скорости до 35 метров в высокогорье. На равнинных территориях, по прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Оно продлится до 7 декабря. Именно тогда в регионе резко похолодает ночью. А 8 декабря в Алтайском крае температура воздуха понизится до минус 32 градусов.

Проблемы возникнут в Горном Алтае, Алтайском и Красноярском краях, Республике Хакасия, указывает Газета.Ru.

Объекты

Ожидаются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения, проблемы с линиями связи. Возможны порывы ЛЭП и затруднения в движении транспорта.

Накануне в Алтайском крае перекрыли дорогу из-за непогоды.

Штормовой ветер

Ранее на Алтайский край обрушился ураган. Ломало деревья, срывало крыши, поезда задерживались. По сообщениям краевого главка МЧС, в регионе порывы ветра достигали 33 метров в секунду, а то и все 35. Самолеты, выполнявшие рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Барнаул, совершили посадки на запасном аэродроме Толмачево (Новосибирск).

Непогода началась еще вечером 18 ноября. В эту ночь многие жители Сибири не могли уснуть из-за страшных завываний ветра, от которого вибрировали стекла на окнах.