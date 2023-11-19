Ураганная сводка: поселки без электричества, разрушенная клиника, рейсы на запасных

Последствия Алтайского урагана
- Штормовое предупреждение перенаправило самолеты из Барнаула в Новосибирск.
Как сообщает Barnaul 22, рейсы "Домодедово - Барнаул" и "Санкт-Петербург - Барнаул" приземлились в Новосибирске. Добраться до Барнаула самостоятельно пассажирам не дают, так как удерживают багаж.
Обратные рейсы в Москву и Санкт-Петербург также задержаны.
- Приостановлено движение поездов и пригородного транспорта в Барнаул.
"Инцидент Барнаул" рассказывает, что пассажиры электрички "Камень-на-Оби - Барнаул" уже час сидят в вагонах без движения, также упоминается, что остальные поезда тоже стоят.
- Столица Алтайского края частично осталась без света.
В настоящий момент электричество отсутствует в в селе Троицкое, в Михайловском районе, а также в поселках Спутник, Авиатор и Власиха в Барнауле. Об этом сообщает Barnaul 22.
- Штормовой ветер нанес большой ущерб популярной в Барнауле "Трассе здоровья".
Поваленные деревья, разорванные аншлаги, вот что осталось от "Трассы здоровья" после урагана в регионе. Ежегодно "Мария-ра" вкладывает в обслуживание трассы около 25 млн рублей. В этом году провелись большие работы.
- Изумрудный парк закрыли для посетителей.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владислав Вакаев, в связи с погодными условиями парк "Изумрудный" 19 ноября закрыт для посещения.
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