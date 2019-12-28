Уральские пенсионерки подпольно запустили ликеро-водочный завод и заработали 7 миллионов рублей

В городе Верхнеуральском Челябинской области три пенсионерки незаконно запустили в работу законсервированный ликеро-водочный завод. На сбыте они сумели заработать более семи млн рублей, сообщает телеканал «360».

С ноября 2017 года по март 2018 года предприимчивые бабушки выпустили более 40 тысяч бутылок водки. Полицейские предотвратили производство еще 90 тысяч бутылок крепкого спиртного на общую сумму 18,5 миллиона рублей.

Ликеро-водочный завод в Верхнеуральске работал с 2001 по 2016 год. После консервации все оборудование осталось в рабочем состоянии, чем и воспользовались пожилые злоумышленницы.

Они наняли на завод местных жителей и стали производить крепкие напитки без специальной маркировки.

Против бабушек возбудили три уголовных дела: «Производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере», «Использование поддельных специальных марок» и «Незаконное использование чужого товарного знака». Дела переданы в Челябинский суд.