Уральские полицейские помогли инвалиду-колясочнику из Алтайского края, путешествующему по России

50-летний житель Алтайского края, инвалид-колясочник, путешествующий по стране на автомобиле, застрял на дороге в Курганской области. Как позже выяснилось, у его автомобиля разрядился аккумулятор. Выбраться из затруднительного положения ему помогли сотрудники полиции.

Toyota, на которой путешествовал жителя Алтайского края, сломалась на дороге, ведущей в Курган. Поблизости — ни одной точки автосервиса. Мужчина позвонил по телефону доверия местного ГУ МВД и рассказал свою историю.

Полицейские подключили силы ближайшей ГИБДД — и экипаж дорожно-патрульной службы выдвинулся ему на помощь. Вот как описывают дальнейшие действия не очень красноречивые сотрудники пресс-службы.

На 385 километре автодороги «Иртыш» на обочине полицейские обнаружили неисправный автомобиль «Тойота». Рядом находился 50-летний водитель, передвигавшийся на инвалидной коляске.

Инспекторы ДПС выяснили, что аккумулятор его машины разряжен, и предположили, что имеются неисправности в системе электропитания. В связи с отсутствием в ближайших районных центрах автосервиса по ремонту электрооборудования, полицейские вызвали эвакуатор для дальнейшей транспортировки автомобиля в Курган.

Водитель поблагодарил инспекторов. Фамилия отважного путешественника с Алтая не сообщается.