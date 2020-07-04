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Происшествия

Уральские полицейские выручили путешественника-колясочника из Алтайского края

50-летний житель Алтайского края путешествует по стране на автомобиле и застрял на дороге в Курганской области. История в том, что путешественник — инвалид-колясочник. Как позже выяснилось, у его автомобиля разрядился аккумулятор, и, собственно, помочь было некому. Но к-то все же нашелся — на помощь пришли сотрудники полиции.

ДПС, Курганская область.
ДПС, Курганская область.
45.мвд.рф

Toyota, на которой путешествовал жителя Алтайского края, сломалась на дороге, ведущей в Курган. Поблизости — ни одной точки автосервиса. Мужчина позвонил по телефону доверия местного ГУ МВД и рассказал свою историю.

Полицейские подключили силы ближайшей ГИБДД — и экипаж дорожно-патрульной службы выдвинулся ему на помощь. Вот как описывают дальнейшие действия не очень красноречивые сотрудники пресс-службы.

На 385 километре автодороги «Иртыш» на обочине полицейские обнаружили неисправный автомобиль «Тойота». Рядом находился 50-летний водитель, передвигавшийся на инвалидной коляске.

Инспекторы ДПС выяснили, что аккумулятор его машины разряжен, и предположили, что имеются неисправности в системе электропитания. В связи с отсутствием в ближайших районных центрах автосервиса по ремонту электрооборудования, полицейские вызвали эвакуатор для дальнейшей транспортировки автомобиля в Курган.

Водитель поблагодарил инспекторов. Фамилия отважного путешественника с Алтая не сообщается.

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