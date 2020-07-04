Уральские полицейские выручили путешественника-колясочника из Алтайского края

50-летний житель Алтайского края путешествует по стране на автомобиле и застрял на дороге в Курганской области. История в том, что путешественник — инвалид-колясочник. Как позже выяснилось, у его автомобиля разрядился аккумулятор, и, собственно, помочь было некому. Но к-то все же нашелся — на помощь пришли сотрудники полиции.