Уральский кондуктор назвала ребенка-инвалида «багажом»

В Екатеринбурге кондуктор трамвая оскорбила ребенка-инвалида в коляске, назвав его «багажом».

Работница транспорта устроила перепалку с матерью юного пассажира из-за оплаты проезда мелочью.

О происшествии пострадавшая женщина рассказала в соцсетях. По ее словам, инцидент случился 17 октября.

«Я являюсь мамой ребенка-инвалида (в коляске, пока в обычной). С помощью пассажиров мы зашли в трамвай. Я достала из сумки 28 рублей (монетами 10+10+2+2+2+2), на что кондуктор язвительно мне ответила: „Еще бы всю мелочь собрала“», — рассказала пассажирка в местном сообществе.

Между женщинами вспыхнула ссора. Как утверждает пассажирка, кондуктор заявила ей, что возьмет плату «за багаж», имея в виду ребенка в коляске.

Затем работница трамвая несколько раз оскорбила женщину, пишет ura.ru. После случившегося пассажирка оставила жалобу на сайте ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» и пообещала лично прийти в депо за разъяснениями.