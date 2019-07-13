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Происшествия

Уроженец Алтайского края вымогал у двух олигархов 50 млн долларов

Бывший депутат Государственной Думы Леонид Маевский, родившийся в Рубцовске, вымогал у совладельцев Альфа-Банка Петра Авена и Михаила Фридмана 50 млн долларов. Экс-рубцовчанина арестовали в ноябре 2018 года вместе с бывшим пресс-секретарем Максимом Букиным. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Наручники.
Наручники.
СС0

Леонид Маевский родился 6 сентября 1960 года в Рубцовске. Был депутатом Госдумы третьего созыва (1999−2003 гг) от фракции КПРФ. Бывший генеральный директор инвестиционной компании LV Finance, которая в 2003 году владела блокирующим пакетом акций оператора сотовой связи «Мегафон».

В 1977 году он поступил в Тихоокеанское высшее военное морское училище и с тех пор его связь с малой родиной не прослеживается. Маевский был сначала военнослужащим, затем перешел в бизнес. А в конце 1990-х стал и депутатом.

Дело о вымогательстве в особо крупном размере рассматривается в Тверском суде Москвы. Инцидент произошел в московском ресторане в октябре-ноябре прошлого года.

Как сообщают «Известия», «в постановлении следствия отмечается, что народный избранник потребовал от Авена и Фридмана передачи средств, угрожая распространить информацию, которая могла причинить существенный вред интересам и правам банкиров».

Однако данные о компромате пока не обнародованы.

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