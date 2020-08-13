Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 августа 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Уроженка Барнаула, расчленившая рэпера, пожаловалась на следствие и омерзительные вопросы

Марина Кохал, подозреваемая в убийстве рэпера Энди Картрайта просит привлечь к уголовной ответственности следователя, ведущего дело. Об этом сообщила «Фонтанка».

Нож.
Нож.
altapress.ru

В заявлении говорится, что следователь вызвал Кохан в кабинет и требовал признательных показаний. Якобы от него поступали угрозы посадить за решетку мать девушки, а сына определить в детдом.

Адвокаты подчеркивают, что угрозы были совмещены с «омерзительными» и «больными» для Кохал насмешками и издевательствами:

По ее словам, следователь ставил перед обвиняемой следующие вопросы: «А кровь ты его пробовала? Когда барашка режут — пробуют, чтобы дальше резалось проще», «Если бы ты нашла маму или ребенка со шприцем в комнате, ты бы их тоже расчленила?».

Другой сотрудник правоохранительных органов, по словам адвокатов, якобы выдвинул версию, что женщина занималась сексом с трупом.

Что произошло

Вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт.

Супруга музыканта заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить «светлую память» о муже. Сначала она говорила, что он умер от передозировки, потом появилась другая версия — из-за сердечной недостаточности.

Позже выяснилось, что муж собирался развестись с Кохал и уйти к другой. До 30 сентября Кохал будет находиться в СИЗО.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость