Уроженка Барнаула, расчленившая рэпера, пожаловалась на следствие и омерзительные вопросы

Марина Кохал, подозреваемая в убийстве рэпера Энди Картрайта просит привлечь к уголовной ответственности следователя, ведущего дело. Об этом сообщила «Фонтанка».

В заявлении говорится, что следователь вызвал Кохан в кабинет и требовал признательных показаний. Якобы от него поступали угрозы посадить за решетку мать девушки, а сына определить в детдом.

Адвокаты подчеркивают, что угрозы были совмещены с «омерзительными» и «больными» для Кохал насмешками и издевательствами:

По ее словам, следователь ставил перед обвиняемой следующие вопросы: «А кровь ты его пробовала? Когда барашка режут — пробуют, чтобы дальше резалось проще», «Если бы ты нашла маму или ребенка со шприцем в комнате, ты бы их тоже расчленила?».

Другой сотрудник правоохранительных органов, по словам адвокатов, якобы выдвинул версию, что женщина занималась сексом с трупом.

Что произошло

Вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт.

Супруга музыканта заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить «светлую память» о муже. Сначала она говорила, что он умер от передозировки, потом появилась другая версия — из-за сердечной недостаточности.

Позже выяснилось, что муж собирался развестись с Кохал и уйти к другой. До 30 сентября Кохал будет находиться в СИЗО.