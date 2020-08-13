Уроженка Барнаула, расчленившая рэпера, пожаловалась на следствие и омерзительные вопросы

В заявлении говорится, что следователь вызвал Кохан в кабинет и требовал признательных показаний. Якобы от него поступали угрозы посадить за решетку мать девушки, а сына определить в детдом.
Адвокаты подчеркивают, что угрозы были совмещены с «омерзительными» и «больными» для Кохал насмешками и издевательствами:
По ее словам, следователь ставил перед обвиняемой следующие вопросы: «А кровь ты его пробовала? Когда барашка режут — пробуют, чтобы дальше резалось проще», «Если бы ты нашла маму или ребенка со шприцем в комнате, ты бы их тоже расчленила?».
Другой сотрудник правоохранительных органов, по словам адвокатов, якобы выдвинул версию, что женщина занималась сексом с трупом.
Что произошло
Вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт.
Супруга музыканта заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить «светлую память» о муже. Сначала она говорила, что он умер от передозировки, потом появилась другая версия — из-за сердечной недостаточности.
Позже выяснилось, что муж собирался развестись с Кохал и уйти к другой. До 30 сентября Кохал будет находиться в СИЗО.