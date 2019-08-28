Уроженца Алтайского края нашли мертвым в лесу на Байкале

В Бурятии нашли мертвым 31-летнего уроженца Алтайского края, пишет «Байкал Daily». Его тело обнаружили в лесополосе между трассой и озером Байкал.

Ранее сообщалось, что мужчина вышел из машины в местности Пески в селе Турка Прибайкальского района республики.

Мужчина прибыл в Бурятию для работы вахтовым методом инженером-строителем на два месяца, пишет издание. В Улан-Удэ он познакомился с девушкой. 21 августа с ней и ее детьми отправился на Байкал.

По возвращении их настиг ливень. Остановившись в Песках, мужчина вышел из машины и пропал. Девушка заявила в полицию.

Труп нашли вечером 26 августа. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Личные вещи не пропали. Следком назначил доследственную проверку.

Из показаний девушки, которая была с погибшим на Байкале, следует, что во время отдыха мужчина был пьян. Он переживал недавний развод с женой: раздел имущества, право на встречи с ребёнком и прочее.