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28 августа
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Происшествия

Уроженца Средней Азии обвиняют в убийстве двух барнаульцев и сожжении автомобиля

Уроженец Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух жителей Барнаула, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Сожженный автомобиль.
Сожженный автомобиль.
altai-krai.sledcom.ru.

Согласно данным правоохранителей, летом прошлого года двое барнаульцев по устной договоренности передали в пользование 36-летнего обвиняемого автомобиль иностранного производства стоимостью более 560 тысяч рублей с целью последующего выкупа.

«В связи с тем, что спустя некоторое время мужчина нарушил оговоренные условия, в начале января 2020 года молодые люди подъехали к его дому для разрешения конфликтной ситуации. Обвиняемый, не желая отдавать деньги, а также расставаться с автомобилем, взял огнестрельное оружие и произвел несколько смертельных выстрелов в голову и тело сидящих в машине мужчин. С целью сокрытия следов преступления, он отогнал транспортное средство на участок местности в Первомайском районе, а затем поджог», — указывают в СКР.

Также выяснилось, что злоумышленник украл более 950 тысяч рублей у одного из потерпевших. Деньги он похитил сразу же после убийства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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