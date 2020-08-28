Уроженца Средней Азии обвиняют в убийстве двух барнаульцев и сожжении автомобиля

Уроженец Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух жителей Барнаула, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Согласно данным правоохранителей, летом прошлого года двое барнаульцев по устной договоренности передали в пользование 36-летнего обвиняемого автомобиль иностранного производства стоимостью более 560 тысяч рублей с целью последующего выкупа.

«В связи с тем, что спустя некоторое время мужчина нарушил оговоренные условия, в начале января 2020 года молодые люди подъехали к его дому для разрешения конфликтной ситуации. Обвиняемый, не желая отдавать деньги, а также расставаться с автомобилем, взял огнестрельное оружие и произвел несколько смертельных выстрелов в голову и тело сидящих в машине мужчин. С целью сокрытия следов преступления, он отогнал транспортное средство на участок местности в Первомайском районе, а затем поджог», — указывают в СКР.

Также выяснилось, что злоумышленник украл более 950 тысяч рублей у одного из потерпевших. Деньги он похитил сразу же после убийства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.