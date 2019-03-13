Ущерб на 200 тысяч рублей: в Алтайском крае задержали серийных похитителей аккумуляторов

В Алтайском крае полицейские задержали двух мужчин, которые украли почти 20 аккумуляторных батарей с грузовых автомобилей, пишет ГУ МВД России по региону.

Задержанные — жители Павловского района 1987 и 1991 годов рождения. По предварительным данным, с мая 2018 года по март 2019 года они похищали аккумуляторные батареи с грузовиков, которые были припаркованы около жилых домов.

Злоумышленники совершали кражи по ночам и ездили на арендованной машине. Похищенные аккумуляторы сдавали в пункты приемов металла в Барнауле, а часть продавали дальнобойщикам.

Грузовики потерпевших. ГУ МВД России по Алтайскому краю. Грузовики потерпевших. ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сейчас известно о 19 кражах, совершенных на территории Павловского, Ребрихинского, Мамонтовского, Шелаболихинского районов и в Барнауле. По предварительной информации, общая сумма материального ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела. Одного из задержанных заключили под стражу, а другого оставили под подпиской о невыезде. Правоохранители выясняют, причастны ли задержанные к совершению аналогичных преступлений.