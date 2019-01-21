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Происшествия
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Ушел из дома и не вернулся: следователи возбудили уголовное дело после пропажи барнаульца

В Барнауле 30 октября 2018 года ушел из дома и не вернулся 49-летний Валерий Ердаков. Его до сих пор ищут, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Дело.
Дело.
arigus.tv
Пропал Валерий Ердаков.
Пропал Валерий Ердаков.
СУ СКР по Алтайскому краю.

В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения мужчины, следователи возбудили уголовное дело.

Приметы пропавшего:

  • на вид 50 лет,
  • среднего телосложения,
  • рост 170 см,
  • волос темный, короткий с сединой,
  • глаза карие.

Особые приметы:

  • частично отсутствуют пальцы рук.

Был одет:

  • куртка красного цвета,
  • джинсы синего цвета,
  • ботинки черного цвета с острым носком, на задней части ботинок есть металлическая цепочка.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения мужчины либо о его местонахождении, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29−80−94 или по телефону 02 (с мобильного 102).

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