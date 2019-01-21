Ушел из дома и не вернулся: следователи возбудили уголовное дело после пропажи барнаульца

Пропал Валерий Ердаков.
СУ СКР по Алтайскому краю.
В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения мужчины, следователи возбудили уголовное дело.
Приметы пропавшего:
- на вид 50 лет,
- среднего телосложения,
- рост 170 см,
- волос темный, короткий с сединой,
- глаза карие.
Особые приметы:
- частично отсутствуют пальцы рук.
Был одет:
- куртка красного цвета,
- джинсы синего цвета,
- ботинки черного цвета с острым носком, на задней части ботинок есть металлическая цепочка.
Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения мужчины либо о его местонахождении, просят сообщить по телефону