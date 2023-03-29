29 марта
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Происшествия

Ушел из жизни бывший главный редактор газеты «Алтайская правда» Александр Козлов

29 марта умер бывший главный редактор газеты «Алтайская правда» Александр Козлов, сообщают на сайте газеты.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Александр Федорович проработал в краевой газете семь лет.

Журналисты издания вспоминают, что на месте главного редактора Александр Козлов сделал очень много для «Алтайской правды».

«Это был неутомимый профессионал и принципиальный руководитель, горячо переживающий за газету и ее коллектив. Помимо основной вел большую общественную работу», — рассказали в издании.

Прощание с Александром Козловым состоится 31 марта в Покровском соборе г. Барнаула с 11:00 до 13:00, отметили в «Банкфаксе».

Ранее в Алтайском крае умер ветеран Великой Отечественной войны.

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