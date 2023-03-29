Ушел из жизни бывший главный редактор газеты «Алтайская правда» Александр Козлов

Александр Федорович проработал в краевой газете семь лет.

Журналисты издания вспоминают, что на месте главного редактора Александр Козлов сделал очень много для «Алтайской правды».

«Это был неутомимый профессионал и принципиальный руководитель, горячо переживающий за газету и ее коллектив. Помимо основной вел большую общественную работу», — рассказали в издании.

Прощание с Александром Козловым состоится 31 марта в Покровском соборе г. Барнаула с 11:00 до 13:00, отметили в «Банкфаксе».

Ранее в Алтайском крае умер ветеран Великой Отечественной войны.