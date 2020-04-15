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15 апреля 6°C

Ушла из общежития и пропала. В Барнауле возбудили уголовное дело после исчезновения девушки

8 марта в Барнауле пропала 17-летняя Юлия Черникова. Она вышла из общежития Алтайского политехнического техникума и с тех пор о девушке ничего не известно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
СС0

Приметы

  • на вид 18 лет,
  • среднего телосложения,
  • рост 155 см,
  • волосы черного цвета до плеч.

Была одета

  • куртка джинсовая синего цвета длиной до колен,
  • черные штаны,
  • черные ботинки,
  • без головного убора.

Следователи и криминалисты осматривают жилье и возможные места пребывания разыскиваемой. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Пропала Юлия Черникова.
Пропала Юлия Черникова.
altai-krai.sledcom.ru

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Черниковой Ю.Б., просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29−80−02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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