Ушла из общежития и пропала. В Барнауле возбудили уголовное дело после исчезновения девушки

Приметы
- на вид 18 лет,
- среднего телосложения,
- рост 155 см,
- волосы черного цвета до плеч.
Была одета
- куртка джинсовая синего цвета длиной до колен,
- черные штаны,
- черные ботинки,
- без головного убора.
Следователи и криминалисты осматривают жилье и возможные места пребывания разыскиваемой. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
Пропала Юлия Черникова.
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Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Черниковой Ю.Б., просьба сообщить по телефону