Ушла по ягоды. Женщина потерялась в алтайском лесу

Спасатели начали поиски, но они не принесли результата — женщина ушла далеко вглубь леса. С 8 утра 28 июля к поискам подключилась полиция с кинологами, администрация района и волонтеры.

Потеряшку нашли в 10 км от места пропажи. Женщину обнаружили сотрудники 3 отдельного поста 16 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю совместно с волонтерами, рассказали в экстренном ведомстве.

Женщина потерялась в лесу. vk.com/mchs22

Состояние женщины было удовлетворительным, госпитализация ей не потребовалась.

«Вчера мы как обычно с родственниками пошли в лес собирать ягоды. Шли вместе, переговаривались, затем я обернулась, а нет никого… Я сразу поняла, что заблудилась, но паниковать не стала. Знала, что меня найдут, ждала помощи», — рассказала спасателям женщина.

Как не потеряться в лесу

Входя в лес , обратите внимание , с какой стороны светит солнце — при выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны.

обратите внимание с какой стороны светит солнце — при выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны. Также можно ориентироваться по воде. Переходя через лесной ручеек , посмотрите направление течения воды. Если обратный путь правильный , то течение воды будет противоположным тому , которое вы заметили при входе в лес.

посмотрите направление течения воды. Если обратный путь правильный то течение воды будет противоположным тому которое вы заметили при входе в лес. По пути старайтесь запоминать как можно больше предметов-ориентиров , можете сами оставлять по дороге «зарубки». Обращайте внимание на линии электропередач.

Леса Алтайского края. minprirody.alregn.ru

Что делать , если все же заблудились