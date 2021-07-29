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Происшествия

Ушла по ягоды. Женщина потерялась в алтайском лесу

27 июля в окрестностях поселка Промышленного Бийского района в лесу заблудилась 48-летняя женщина.

Спасатели в лесу.
Спасатели в лесу.
vk.com/mchs22

Спасатели начали поиски, но они не принесли результата — женщина ушла далеко вглубь леса. С 8 утра 28 июля к поискам подключилась полиция с кинологами, администрация района и волонтеры.

Потеряшку нашли в 10 км от места пропажи. Женщину обнаружили сотрудники 3 отдельного поста 16 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю совместно с волонтерами, рассказали в экстренном ведомстве.

Женщина потерялась в лесу.
Женщина потерялась в лесу.
vk.com/mchs22

Состояние женщины было удовлетворительным, госпитализация ей не потребовалась.

«Вчера мы как обычно с родственниками пошли в лес собирать ягоды. Шли вместе, переговаривались, затем я обернулась, а нет никого… Я сразу поняла, что заблудилась, но паниковать не стала. Знала, что меня найдут, ждала помощи», — рассказала спасателям женщина.

Как не потеряться в лесу

  • Входя в лес, обратите внимание, с какой стороны светит солнце — при выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны.
  • Также можно ориентироваться по воде. Переходя через лесной ручеек, посмотрите направление течения воды. Если обратный путь правильный, то течение воды будет противоположным тому, которое вы заметили при входе в лес.
  • По пути старайтесь запоминать как можно больше предметов-ориентиров, можете сами оставлять по дороге «зарубки». Обращайте внимание на линии электропередач.
Леса Алтайского края.
Леса Алтайского края.
minprirody.alregn.ru

Что делать, если все же заблудились

  • Не паникуйте.
  • Остановитесь и прислушайтесь, не доносится ли до вас шум машин, голоса людей или другие звуки, подсказывающие куда идти.
  • Постарайтесь подняться на возвышенность или взобраться на дерево и внимательно осмотреться. Если вы не видите выхода, оставайтесь на одном месте, так вас легче будет найти.
  • Если есть возможность, позвоните «112». Спасатели незамедлительно отправятся вам на помощь.
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