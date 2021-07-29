Ушла по ягоды. Женщина потерялась в алтайском лесу

Спасатели начали поиски, но они не принесли результата — женщина ушла далеко вглубь леса. С 8 утра 28 июля к поискам подключилась полиция с кинологами, администрация района и волонтеры.
Потеряшку нашли в 10 км от места пропажи. Женщину обнаружили сотрудники 3 отдельного поста 16 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю совместно с волонтерами, рассказали в экстренном ведомстве.
Состояние женщины было удовлетворительным, госпитализация ей не потребовалась.
«Вчера мы как обычно с родственниками пошли в лес собирать ягоды. Шли вместе, переговаривались, затем я обернулась, а нет никого… Я сразу поняла, что заблудилась, но паниковать не стала. Знала, что меня найдут, ждала помощи», — рассказала спасателям женщина.
Как не потеряться в лесу
- Входя в лес, обратите внимание, с какой стороны светит солнце — при выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны.
- Также можно ориентироваться по воде. Переходя через лесной ручеек, посмотрите направление течения воды. Если обратный путь правильный, то течение воды будет противоположным тому, которое вы заметили при входе в лес.
- По пути старайтесь запоминать как можно больше предметов-ориентиров, можете сами оставлять по дороге «зарубки». Обращайте внимание на линии электропередач.
Что делать, если все же заблудились
- Не паникуйте.
- Остановитесь и прислушайтесь, не доносится ли до вас шум машин, голоса людей или другие звуки, подсказывающие куда идти.
- Постарайтесь подняться на возвышенность или взобраться на дерево и внимательно осмотреться. Если вы не видите выхода, оставайтесь на одном месте, так вас легче будет найти.
- Если есть возможность, позвоните «112». Спасатели незамедлительно отправятся вам на помощь.