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Происшествия

Ушлый барнаулец Станислав открыл для пенсионерки незабываемый вклад

29-летний житель Барнаула предстанет перед судом за обман пенсионерки из соседнего региона. Он пообещал ей открыть вклад под высокие проценты.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

Женщина увидел объявление о финансовой услуге на одном из сайтов в Интернете. По скайпу она связалась с представителем компании, барнаулец представился ей как «Станислав».

Он пообещал бабушке, что ее деньги не пропадут, а приумножаться. И доверчивая пенсионерка перечислила Станиславу на счет 200 долларов. После этого барнаулец отключил указанный в объявлении телефон.

Сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю, получив сигнал от коллег, оперативно задержали мошенника. У него изъяли планшет, в котором сохранилась вся переписка с доверчивой бабушкой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

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