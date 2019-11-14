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Происшествия

Условный срок получила директор алтайского детдома, где подросток надругался над 11-летним мальчиком

Суд вынес приговор директору Яровского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где подросток дважды совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего мальчика. Женщине в качестве наказания назначили два года лишения свободы условно, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Директора детского дома обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиям за то, что она не расселила двух своих воспитанников и скрыла преступления.

В 2016 году 14-летний воспитанник учреждения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, с которым жил в одной комнате.

Ребенок рассказал о насилии сотрудникам центра, но, не желая огласки, директор скрыла информацию и не сообщила в правоохранительные органы. Более того, она оставила мальчиков жить в одной комнате. В 2017 году подросток вновь надругался над соседом.

После того, как сотрудникам следственного комитета стало известно о вопиющем преступлении, в отношении директора учреждения было возбуждено уголовное дело.

В декабре 2018 года подросток, совершивший сексуальное насилие, получил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Теперь уже экс-директор детского центра своей вины не признала.

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