Условный срок получила директор алтайского детдома, где подросток надругался над 11-летним мальчиком

Директора детского дома обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиям за то, что она не расселила двух своих воспитанников и скрыла преступления.
В 2016 году 14-летний воспитанник учреждения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, с которым жил в одной комнате.
Ребенок рассказал о насилии сотрудникам центра, но, не желая огласки, директор скрыла информацию и не сообщила в правоохранительные органы. Более того, она оставила мальчиков жить в одной комнате. В 2017 году подросток вновь надругался над соседом.
После того, как сотрудникам следственного комитета стало известно о вопиющем преступлении, в отношении директора учреждения было возбуждено уголовное дело.
В декабре 2018 года подросток, совершивший сексуальное насилие, получил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Теперь уже экс-директор детского центра своей вины не признала.