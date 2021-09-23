23 сентября 8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Условный срок за хищение реальных 2,5 млн рублей получила бухгалтер

Главный бухгалтер одного из профессиональных образовательных учреждений в Красноярском крае осуждена за хищение более 2,5 млн рублей.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Бухгалтер составляла подложные платежные поручения. В результате деньги из бюджетного и внебюджетного фондов учебного заведения, которые предназначались для выплаты работникам заработной платы и других начислений, поступали на банковские счета осужденной, сообщает «Интерфакс».

А руководству она предоставляла документы об исполнении бюджета с измененными сведениями.

Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также взысканием по гражданскому иску всего нанесенного ущерба потерпевшей стороне.

Приговор вступил в законную силу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость