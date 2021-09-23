Условный срок за хищение реальных 2,5 млн рублей получила бухгалтер

Главный бухгалтер одного из профессиональных образовательных учреждений в Красноярском крае осуждена за хищение более 2,5 млн рублей.

Бухгалтер составляла подложные платежные поручения. В результате деньги из бюджетного и внебюджетного фондов учебного заведения, которые предназначались для выплаты работникам заработной платы и других начислений, поступали на банковские счета осужденной, сообщает «Интерфакс».

А руководству она предоставляла документы об исполнении бюджета с измененными сведениями.

Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также взысканием по гражданскому иску всего нанесенного ущерба потерпевшей стороне.

Приговор вступил в законную силу.