Условный срок за хищение реальных 2,5 млн рублей получила бухгалтер

Бухгалтер составляла подложные платежные поручения. В результате деньги из бюджетного и внебюджетного фондов учебного заведения, которые предназначались для выплаты работникам заработной платы и других начислений, поступали на банковские счета осужденной, сообщает «Интерфакс».
А руководству она предоставляла документы об исполнении бюджета с измененными сведениями.
Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также взысканием по гражданскому иску всего нанесенного ущерба потерпевшей стороне.
Приговор вступил в законную силу.