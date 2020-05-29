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Происшествия

«Уснул за рулем»: смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Алтайском крае

В четверг вечером, 28 мая, на алтайской трассе произошло жесткое ДТП с участием грузовых машин, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Два грузовика столкнулись в Алтайском крае.
Два грузовика столкнулись в Алтайском крае.
vk.com/incident22.

Авария произошла на 210 км автодороги К-17 «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан».

«Водитель 1978 года рождения, находясь за рулем машины Scania, двигаясь со стороны села Завьялово, не предоставил преимущество автомобилю КАМАЗ под управлением водителя 1974 года рождения», — рассказали в сообществе со ссылкой на региональную ГИБДД.

В результате ДТП пассажир КАМАЗа, мужчина 1968 года рождения, погиб на месте, а водителя госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.

Водитель грузовика Scania не пострадал.

«Я была на месте аварии, водитель на Scania уснул за рулем. Два дня не спал!» — рассказала в комментариях очевидица происшествия.

В МВД отметили, что по факту ДТП ведут проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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