«Уснул за рулем»: смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Алтайском крае

Авария произошла на 210 км автодороги К-17 «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан».
«Водитель 1978 года рождения, находясь за рулем машины Scania, двигаясь со стороны села Завьялово, не предоставил преимущество автомобилю КАМАЗ под управлением водителя 1974 года рождения», — рассказали в сообществе со ссылкой на региональную ГИБДД.
В результате ДТП пассажир КАМАЗа, мужчина 1968 года рождения, погиб на месте, а водителя госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.
Водитель грузовика Scania не пострадал.
«Я была на месте аварии, водитель на Scania уснул за рулем. Два дня не спал!» — рассказала в комментариях очевидица происшествия.
В МВД отметили, что по факту ДТП ведут проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.