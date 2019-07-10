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10 июля

«Успела только сумку схватить». В Барнауле из-за крупного пожара в жилом доме заволокло дымом целый квартал (обновлено)

В Барнауле произошел пожар в доме по адресу Северный Власихинский проезд, 60, сообщил наш корреспондент, находящийся на месте событий. Вокруг здания весьма большое задымление, трудно дышать — по существу, дымом заволокло весь квартал. На пожар приехал мэр Барнаула.

Пожар в Барнауле 10 июля 2019 года.
Пожар в Барнауле 10 июля 2019 года.
altapress.ru

Возгорание произошло около 19:00. По неподтвержденным данным, пожар произошел в одной из квартир этого дома (по мнению жильцов, на пятом, последнем этаже в седьмом подъезде), а потом перекинулся на крышу. Крыша буквально полыхала — горела открытым огнем. В паблике Barnaul22 рассказывали, что слышали, как стреляет шифер.

Вскоре к месту возгорания подъехали несколько пожарных расчетов, хотя, как рассказали жильцы, они долго не могли подъехать к дому — проезды узкие, машин во дворах очень много. И полиция не могла разогнать толпящихся зевак. Как сообщил наш корреспондент, некоторые пожарные приехали на личных автомобилях и переоделись на месте. Въезд во двор дома перекрыт ГИБДД.

Один из участников паблика Barnaul22 рассказал, будто бы жильцы сидели дома и не выходили. Но это не так: по данным очевидца, многие выбежали из дома вместе со своими домашними питомцами. Но не всем удалось их забрать с собой.

Ольга,
жительница дома:

Пожар начался около 19.00. Я услышала, что закричали мальчишки во дворе. Выскочила на балкон и увидела дым. Успела только сумку схватить. Кот выскочил из рук. Может пожарные смогут его спасти.

Через какое-то время к дому подъехали дополнительные пожарные расчёты. Пожарные поднялись на спецтехнике и пытались погасить горящую крышу. Однако долгое время у них ничего не получается. Около 20:50 приезжает мэр Барнаула Сергей Дугин.

Мэр Барнаула Сергей Дугин приехал на пожар 10 июля 2019 года.
Мэр Барнаула Сергей Дугин приехал на пожар 10 июля 2019 года.
Адмнистрация Барнаула.

Обновлено 21:20

В мэрии рассказали, что жильцы эвакуированы. В школе № 127 разворачивается пункт временного размещения, решается вопрос об обеспечении жителей дома водой и горячим питанием. По сведениям нашего корреспондента, пожарные не могут найти жильца из той самой квартиры, в которой предположительно начался пожар.

Обновлено 21:33

Во дворе дома на Северном Власихинском проезде, 60 уже по колено воды. Пожарные продолжают заливать крышу. Открытого огня уже не видно. Часть кровли над верхним этажом полностью обвалилась.

Обновлено 21:28

В школу завозят кровати для погорельцев. Размещать эвакуированных жильцов будут в актовом и спортивном залах. А пока люди сидят в фойе или стоят во дворе с домашними животными.

ОБновлено 22:00

Юрий Осеев,
замглавы администрации Индустриального района:

Для погорельцев готовят кровати с постельным бельём и питание. Все необходимое завезут в школу № 127 в течение 20−30 минут. Пункт временного размещения рассчитан на 50 человек. Сейчас работники школы регистрируют прибывающих людей.

Напомним, днем 10 июля случился пожар в строительном супермаркете «Аксиома», подал локализован, пострадавших нет.

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