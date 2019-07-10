«Успела только сумку схватить». В Барнауле из-за крупного пожара в жилом доме заволокло дымом целый квартал (обновлено)

В Барнауле произошел пожар в доме по адресу Северный Власихинский проезд, 60, сообщил наш корреспондент, находящийся на месте событий. Вокруг здания весьма большое задымление, трудно дышать — по существу, дымом заволокло весь квартал. На пожар приехал мэр Барнаула.

Возгорание произошло около 19:00. По неподтвержденным данным, пожар произошел в одной из квартир этого дома (по мнению жильцов, на пятом, последнем этаже в седьмом подъезде), а потом перекинулся на крышу. Крыша буквально полыхала — горела открытым огнем. В паблике Barnaul22 рассказывали, что слышали, как стреляет шифер.

Вскоре к месту возгорания подъехали несколько пожарных расчетов, хотя, как рассказали жильцы, они долго не могли подъехать к дому — проезды узкие, машин во дворах очень много. И полиция не могла разогнать толпящихся зевак. Как сообщил наш корреспондент, некоторые пожарные приехали на личных автомобилях и переоделись на месте. Въезд во двор дома перекрыт ГИБДД.

Один из участников паблика Barnaul22 рассказал, будто бы жильцы сидели дома и не выходили. Но это не так: по данным очевидца, многие выбежали из дома вместе со своими домашними питомцами. Но не всем удалось их забрать с собой.

Ольга,

жительница дома:

Пожар начался около 19.00. Я услышала, что закричали мальчишки во дворе. Выскочила на балкон и увидела дым. Успела только сумку схватить. Кот выскочил из рук. Может пожарные смогут его спасти.

Через какое-то время к дому подъехали дополнительные пожарные расчёты. Пожарные поднялись на спецтехнике и пытались погасить горящую крышу. Однако долгое время у них ничего не получается. Около 20:50 приезжает мэр Барнаула Сергей Дугин.

Мэр Барнаула Сергей Дугин приехал на пожар 10 июля 2019 года. Адмнистрация Барнаула.

Обновлено 21:20

В мэрии рассказали, что жильцы эвакуированы. В школе № 127 разворачивается пункт временного размещения, решается вопрос об обеспечении жителей дома водой и горячим питанием. По сведениям нашего корреспондента, пожарные не могут найти жильца из той самой квартиры, в которой предположительно начался пожар.

Обновлено 21:33

Во дворе дома на Северном Власихинском проезде, 60 уже по колено воды. Пожарные продолжают заливать крышу. Открытого огня уже не видно. Часть кровли над верхним этажом полностью обвалилась.

Обновлено 21:28

В школу завозят кровати для погорельцев. Размещать эвакуированных жильцов будут в актовом и спортивном залах. А пока люди сидят в фойе или стоят во дворе с домашними животными.

ОБновлено 22:00

Юрий Осеев,

замглавы администрации Индустриального района:

Для погорельцев готовят кровати с постельным бельём и питание. Все необходимое завезут в школу № 127 в течение 20−30 минут. Пункт временного размещения рассчитан на 50 человек. Сейчас работники школы регистрируют прибывающих людей.

Напомним, днем 10 июля случился пожар в строительном супермаркете «Аксиома», подал локализован, пострадавших нет.