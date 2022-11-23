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Происшествия

Устранили коммунальную аварию, которая могла спровоцировать гололед на улице в Барнауле

Барнаульские коммунальщики устранили аварию, которая произошла вечером 22 ноября, передает пресс-служба водоканала.

Авария на улице Глушкова
Авария на улице Глушкова
В курсе 22

В водоканале altapress.ru рассказали, что нештатную ситуацию на чугунной водопроводной сети диаметром 300 мм оперативно устранили. Она произошла 22 ноября в районе пересечения пр. Космонавтов и ул. Глушкова. Барнаульцы боялись, что вода спровоцирует гололед.

Коммунальщики провели земляные работы, повреждение устранили ночью 23 ноября, раньше намеченного срока.

Удалось избежать отключения холодной воды в жилых домах. Воду на улице убрали дорожные службы.

Движение транспорта по правой полосе пр. Космонавтов в районе пересечения с ул. Глушкова восстановили.

Ранее из-за коммунальной аварии в центре Барнаула без воды остались три дома.

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