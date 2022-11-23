Устранили коммунальную аварию, которая могла спровоцировать гололед на улице в Барнауле

В водоканале altapress.ru рассказали, что нештатную ситуацию на чугунной водопроводной сети диаметром 300 мм оперативно устранили. Она произошла 22 ноября в районе пересечения пр. Космонавтов и ул. Глушкова. Барнаульцы боялись, что вода спровоцирует гололед.
Коммунальщики провели земляные работы, повреждение устранили ночью 23 ноября, раньше намеченного срока.
Удалось избежать отключения холодной воды в жилых домах. Воду на улице убрали дорожные службы.
Движение транспорта по правой полосе пр. Космонавтов в районе пересечения с ул. Глушкова восстановили.
Ранее из-за коммунальной аварии в центре Барнаула без воды остались три дома.