19 сентября
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Происшествия

Устроивший смертельное ДТП водитель Gelandewagen сбегал из психбольницы

Устроивший смертельное ДТП на трассе под Москвой ранее сбегал из психбольницы, сообщает источник РЕН ТВ.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Мужчина стал виновником аварии, которая случилась в ночь 19 сентября.

Он за рулем Gelandewagen устроил лобовое столкновение с несколькими машинами. Погиб водитель такси, двух человек госпитализировали, пишет Lenta.ru.

После совершенного ДТП водитель пересел на пассажирское сиденье и начал пить вино. Приехавшие на место происшествия правоохранители надели на него наручники, так как тот вел себя агрессивно.

Впоследствии выяснилось, что водитель ранее сбегал из психбольницы. Сотрудники правоохранительных органов, в частности, выясняют, каким образом у водителя есть права.

Ранее в Алтайском крае пьяный отец посадил детей в автомобиль и попал с ними в смертельное ДТП.

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