Устроивший смертельное ДТП водитель Gelandewagen сбегал из психбольницы

Устроивший смертельное ДТП на трассе под Москвой ранее сбегал из психбольницы, сообщает источник РЕН ТВ.

Мужчина стал виновником аварии, которая случилась в ночь 19 сентября.

Он за рулем Gelandewagen устроил лобовое столкновение с несколькими машинами. Погиб водитель такси, двух человек госпитализировали, пишет Lenta.ru.

После совершенного ДТП водитель пересел на пассажирское сиденье и начал пить вино. Приехавшие на место происшествия правоохранители надели на него наручники, так как тот вел себя агрессивно.

Впоследствии выяснилось, что водитель ранее сбегал из психбольницы. Сотрудники правоохранительных органов, в частности, выясняют, каким образом у водителя есть права.

Ранее в Алтайском крае пьяный отец посадил детей в автомобиль и попал с ними в смертельное ДТП.