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Происшествия

Утечка данных клиентов произошла в «Билайне»

Оператор сотовой связи «Билайн» (ПАО «Вымпелком») расследует инцидент с распространением в интернете базы с данными абонентов фиксированного интернета (ШПД) от 2017 года.

Компьютер. Телефон.
Компьютер. Телефон.
СС0

Там отметили, что значительная часть этой базы устарела, передает РИА Новости.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о якобы «утечке восьми миллионов данных абонентов проводного интернета «Билайн».

В компании провели внутреннюю проверку. Установлено, что часть информации в архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов, однако значительная часть информации носит устаревший характер, отметили представители компании, пишет bfm.ru.

Уточняется, что база клиентов ШПД «Билайн» на конец второго квартала 2019 года составляет 2,5 миллиона абонентов, а не восемь миллионов.

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