Утечка опасного химвещества произошла в Сибири

Утечка опасного вещества — соляной кислоты — из вагона произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, сообщает «Интерфакс».

Вагон с контейнером был отцеплен и отправлен на специализированный путь. Пследовал от станции Татьянка Приволжской железной дороги до станции Лена Восточно-Сибирской железной дороги.

К категории аварийно химически опасного вещества (АХОВ) относятся опасные химические вещества, применяемое в промышленности, сельском хозяйстве, при аварийном выбросе которых может произойти загрязнение окружающей среды, поражение людей и природы.

На место прибыли сотрудники экстренных служб региона.

Ранее утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Сибири. Тогда эвакуировали 300 человек.