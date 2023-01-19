19 января
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Происшествия

Утечка опасного химвещества произошла в Сибири

Утечка опасного вещества — соляной кислоты — из вагона произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, сообщает «Интерфакс».

Войска радиологической, химической и биологической защиты.
Войска радиологической, химической и биологической защиты.
mil.ru

Вагон с контейнером был отцеплен и отправлен на специализированный путь. Пследовал от станции Татьянка Приволжской железной дороги до станции Лена Восточно-Сибирской железной дороги.

К категории аварийно химически опасного вещества (АХОВ) относятся опасные химические вещества, применяемое в промышленности, сельском хозяйстве, при аварийном выбросе которых может произойти загрязнение окружающей среды, поражение людей и природы.

На место прибыли сотрудники экстренных служб региона.

Ранее утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Сибири. Тогда эвакуировали 300 человек.

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