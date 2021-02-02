Утечки не было, возбуждено уголовное дело. Названа предположительная причина гибели Назарчука

При обследовании дома, в котором погиб Александр Назарчук, не нашли утечки газа. Предположительной причиной смерти может быть отравление окисью углерода из-за обмерзания дымохода, полагают газовики.

1 февраля аварийно-диспетчерская служба «Газпром газораспределение Барнаул» после сообщения о ЧП в поселке Солнечный в пригороде Новоалтайска вместе с сотрудниками МЧС выезжала на место.

В подвале дома было сильное задымление, при этом запаха газа не было, сообщили altapress.ru в пресс-службе компании.

«По предварительным данным причиной смерти Александра Назарчука могло стать отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме его сына в поселке Солнечном», — предположили газовики.

Отмечается, что плановое техобслуживание газового оборудования в доме проводилось 13 октября 2020 года.

Для расследования происшествия собрана специальная комиссия.

Обмерзание дымохода может спровоцировать сильный мороз, повышенная влажность или, например, попадание в трубу снега. Из-за наличия водяного пара в дыме возникает конденсат, труба покрывается ледяной коркой.

Александр Назарчук. Олег Богданов

«Использовать газовое оборудование при отсутствии притока воздуха для сжигания газа, при нарушении герметичности дымохода запрещено. Необходимо проветривать помещение перед началом пользования бытовыми газовыми приборами и периодически проверять оголовки дымоходов», — напоминают в газовой компании.

«Котел должен был отключиться»

Источник altapress.ru, у которого в доме много лет работает газовый котел (он также лично знаком с политиком), рассказал, что, по его сведениям, Александр Назарчук довольно долго не был в коттедже. На время отсутствия многие владельцы домов ставят котлы на минимальную мощность.

Однако в крае были большие морозы — в такой ситуации снаружи дымохода образуется намерзание, которое препятствуют свободному выходу продуктов сгорания, падает тяга.

Когда хозяин возвращается в дом, он включает котел на полную мощность, продукты сгорания начинают активно поступать внутрь дома. Уставший человек может сразу этого не заметить.

Правда, по словам собеседника altapress.ru, обычно в такой ситуации срабатывает защита — котел должен был отключиться.

Газ. СС0

Уголовное дело

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предварительной причиной гибели в следкоме также называют отравление угарным газом.

Как уже сообщалось, прощание с Александром Назарчуком пройдет 3 февраля с 10:00 до 13:00 на первом этаже АКЗС на ул. Анатолия, 81.

Политика похоронят на Власихинском кладбище.