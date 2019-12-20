Утренний пожар повредил кровлю «Агроцентра» в Барнауле

Как сообщили altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, информация о возгорании поступила в 04:42 утра.
К моменту прибытия первого расчета горела кровля на третьем этаже кирпичного здания. Общая площадь возгорания — около 100 кв. метров.
Пожар был ликвидирован в 05:35. От МЧС привлекалось 17 единиц техники и 44 человека личного состава.
Барнаул. Пожар в здании «Агроцентра».
barneos22.
Повреждена кровля, обрешетка кровли. Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа элетрооборудования. Пострадавших нет.