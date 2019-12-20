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Происшествия

Утренний пожар повредил кровлю «Агроцентра» в Барнауле

В Барнауле в пятницу утром, 20 декабря, в здании «Агроцентра» на улице Попова произошел пожар, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Барнаул. Пожар в здании «Агроцентра».
Барнаул. Пожар в здании «Агроцентра».
barneos22.

Как сообщили altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, информация о возгорании поступила в 04:42 утра.

К моменту прибытия первого расчета горела кровля на третьем этаже кирпичного здания. Общая площадь возгорания — около 100 кв. метров.

Пожар был ликвидирован в 05:35. От МЧС привлекалось 17 единиц техники и 44 человека личного состава.

Барнаул. Пожар в здании «Агроцентра».
Барнаул. Пожар в здании «Агроцентра».
barneos22.

Повреждена кровля, обрешетка кровли. Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа элетрооборудования. Пострадавших нет.

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