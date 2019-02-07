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Происшествия

Утюгом и шуроповертом: на Алтае за плохо поглаженную рубашку мужчина истязал девушку

В Горно-Алтайске в полицию обратилась 27-летняя девушка, которая рассказала, что сожитель жестоко истязал ее за плохо поглаженную рубашку, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Женщина, травмы, насилие.
Женщина, травмы, насилие.
СС0

Предварительно установлено, что сожители поссорились в квартире. Поводом для конфликта стала рубашка, которую плохо погладила девушка. Во время конфликта мужчина схватил раскаленный утюг и прижег им руки потерпевшей. Затем горожанин решил наказать сожительницу за то, что ее несколько дней не было дома. Он включил шуроповерт и нанес девушке несколько ран. После этого мужчина успокоился и лег спать.

Опасаясь последующей расправы женщина сразу не стала сообщать о случившемся в полицию. За помощью к сотрудникам она обратилась лишь по совету приехавшей в гости свекрови.

Полицейские задержали подозреваемого, ранее он был судим. Возбудили уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы до 2 лет.

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