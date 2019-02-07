Утюгом и шуроповертом: на Алтае за плохо поглаженную рубашку мужчина истязал девушку

В Горно-Алтайске в полицию обратилась 27-летняя девушка, которая рассказала, что сожитель жестоко истязал ее за плохо поглаженную рубашку, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что сожители поссорились в квартире. Поводом для конфликта стала рубашка, которую плохо погладила девушка. Во время конфликта мужчина схватил раскаленный утюг и прижег им руки потерпевшей. Затем горожанин решил наказать сожительницу за то, что ее несколько дней не было дома. Он включил шуроповерт и нанес девушке несколько ран. После этого мужчина успокоился и лег спать.

Опасаясь последующей расправы женщина сразу не стала сообщать о случившемся в полицию. За помощью к сотрудникам она обратилась лишь по совету приехавшей в гости свекрови.

Полицейские задержали подозреваемого, ранее он был судим. Возбудили уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы до 2 лет.