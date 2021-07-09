Увлечение всей жизни подвело жителя Алтайского края под статью

Житель Павловского района Алтайского края организовал оружейный цех в своей квартире, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Этим делом он увлекся более 35 лет назад.

Он несколько лет изготавливал огнестрельное оружие и периодически проверял его на боеспособность.

В один из таких тестов мужчина в присутствии людей выстрелил два раза в землю из предмета, изготовленного из двух скрепленных металлических трубок и спусковым ударным механизмом. Это устройство мужчина снарядил двумя охотничьими патронами 16 калибра.

При обыске в квартире оружейника нашли приспособления для расплавления свинца и снаряжения патронов, порох, более 500 снаряженных патронов и два самодельных механизма для стрельбы с патронами 16 и 12 калибров.

Более 35 лет назад обвиняемый увлекся чтением литературы по оружейной тематике, инженерному делу, свойствах и характеристиках боеприпасов.

«Проживая более 20 лет в многоквартирном доме, мужчина не привлекал внимание соседей, которые до проведения обыска не подозревали о наличии рядом с ними цеха по производству оружия и боеприпасов», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело передали в суд.