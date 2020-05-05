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5 мая 6°C

Уволенный грузчик ногами разнес полки с алкоголем в магазине «Мария-Ра»

В Кемеровской области грузчик устроил дебош в магазине сети «Мария-Ра», решив отомстить директору за увольнение, сообщает Telegram-канал «Открытый город».

Грузчик разнес полку в "Мария-Ра".
Грузчик разнес полку в "Мария-Ра".
t.me/ogorod42.

Инцидент произошел в Таштаголе. На видео с камер наблюдения мужчина в камуфляжной одежде с разбегу прыгает на стеллажи с алкоголем, после начинает ногами бить бутылки.

Примечательно, что такую «процедуру» он повторяет несколько раз — прыгает, бьет, отходит, прыгает, бьет, отходит. Сотрудники магазина не вмешиваются.

«И не знаешь, что в такой ситуации делать. Подходить или нет. Еще тебя толкнет в эти полки», — обсуждают кадры работники торговой точки, просматривая видео с камер.

Другое видео передает происходящее из самого эпицентра событий.

— Виталь, успокойся, ты что делаешь, а? — пытается сотрудница магазина разгрузить эмоции разбушевавшегося грузчика.

— Вызывай быстрее! У нас безопасники не знают… он порвет всех… — чуть поодаль с каждой разбитой бутылкой все больше паникует другая работница.

Сотрудники безопасности стоят на безопасном расстоянии. Посетители забыли о покупках и переключили свое внимание на зрелище.

«Увольнение, увольнение! Вот вам увольнение! Увольнение! Вот тебе увольнение! Я не оставлю тут…» — кричит мужчина на великом русском языке, одним взмахом конечности раскидывая по десять бутылок «драгоценной жидкости».

Грузчик разнес полку в &quot;Мария-Ра&quot;.
Грузчик разнес полку в «Мария-Ра».
t. me/ogorod42.

Как сообщили Сибдепо в региональном МВД, полицейские задержали находившегося в состоянии опьянения 37-летнего мужчину, который разбил большое количество алкогольной продукции.

В ведомстве проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют сумму причиненного ущерба.

Напомним, ранее эксперты заявили, что под угрозой исчезновения находятся такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.

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