Уж замуж невтерпеж. Пожилая сибирячка перевела мошеннику более миллиона рублей

Женщина познакомилась с избранником в одном из мессенжеров. Он представился хирургом Морганом и уверял, что проживает в Канаде. Мошенник прислал пенсионерке фото седовласого доктора, а после признался ей в любви. Она ответила взаимность.

Вскоре «Морган» изъявил желание приехать к своей возлюбленной и взять ее в жены. Но сделать это у него не получалось, так как, по его словам, нефтяная компания, где он работает, не отпускает его просто так и требует за оплату «прогула» несколько тысяч евро.

Пенсионерка поверила «будущему супругу» и за полгода выслала ему более миллиона рублей. Но и этого мошеннику было мало, он посоветовал женщине взять кредит, но та вовремя опомнилась и написала заявление в полицию.

На мужчину заведено уголовное дело за мошенничество, ему грозит 10 лет лишения свободы.