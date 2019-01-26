Ужасные кадры разрушений после прорыва плотин в Бразилии. В катастрофе пропали сотни человек

Правительство штата Минас-Жерайс передает, что в зоне происшествия находились 427 человек, 279 были обнаружены живыми. Девять человек вытащили из грязевого потока, уточнили власти штата.
Около 2 тысяч человек в районе аварии остаются без электроснабжения. На месте работают около 100 пожарных, с рассветом их число увеличат в два раза, в спасательных работах участвуют десятки вертолетов, сообщают власти штата. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что совершит облет района, где произошел прорыв трех плотин.
Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью произошел в пятницу утром, потоки грязи хлынули в административные здания компании и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.