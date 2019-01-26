Ужасные кадры разрушений после прорыва плотин в Бразилии. В катастрофе пропали сотни человек

На Юге Бразилии в штате Минас-Жерайс прорвало несколько плотин. По разным оценкам пропавшими значатся от 150 до 300 человек. СМИ заявляли о 50 погибших. Официально власти этой латиноамериканской страны называют погибшими семерых, передает РИА Новости.