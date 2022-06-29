Узнали случайно. В бийской психбольнице семье не сообщили о смерти пациента

В бийской психбольнице семье не сообщили о смерти пациента, рассказала сестра умершего. По словам женщины, об этом они узнали только через месяц.

В «Банкфаксе» сообщают, что мужчина проходил лечение в больнице с 22 апреля. Семья регулярно звонила в больницу, узнавала о самочувствии сына и отправляла ему передачи. 22 июня родителей внезапно уведомили, что их сын умер еще 7 мая. Его похоронили как безродного.

Медицинский персонал извинился перед родственниками, но объяснить, как так получилось, им не удалось.

23 июня Оксана Александрова (сестра умершего) написала заявление в прокуратуру Бийска с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти ее брата. На данный момент о реакции правоохранительных органов ей ничего не известно.